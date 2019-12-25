Цекало заявил, что Netflix не выгодно вести бизнес в России

Начать вести бизнес в РФ компании мешают законы.

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговому сервису Netflix не выгодно вести бизнес на российском рынке, поскольку в России компании мешают законы. Об этом пишет "Медуза".

Цекало напомнил, что согласно закону РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", доля иностранного участия не должна превышать 20%. По этой причине для Netflix бизнес в России невыгоден.

По словам шоумена, для Netflix более интересны "экспедиции" со своей съемочной группой, нежели услуги местных фирм. Также Цекало рассказал, что когда он показывает большим продюсерам российские сериалы, они хвалят их и спрашивают: "Сколько это стоит?". Когда он говорит о стоимости, они не верят.

"В России производство в 5–10 раз, в зависимости от проекта, дешевле, чем в Америке", - заявил артист.

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