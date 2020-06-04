Алёна Бабенко рассказала о сериале "Последствия"

В проекте рассматривается критическая ситуация, когда люди разошлись, и мать фактически лишается детей.

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко в беседе с "Российской газетой" рассказала о сериале Александра Котта "Последствия".

По словам актрисы, в проекте рассматривается критическая ситуация, когда люди разошлись, и мать фактически лишается детей. Бабенко призналась, что не понимает главного героя. Она не представляет, каким должен быть человек внутри, какой должна быть степень обиды или непонимания, чтобы после разрыва сложились такие отношения.

Героиня Алёны Бабенко работает в спасательно-поисковом отряде. По мнению актрисы, именно профессия спасает ее персонажа, поскольку у нее не остается времени на обиды.

Премьера сериала состоялась 3 июня 2020 года. Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей не от него. Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей супруге приближаться к ним. Все шло хорошо, пока Андрею не поставили страшный диагноз – рак. Герою осталось жить несколько месяцев, и он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти о них никто не позаботится. Андрей делает предложение своей девушке, но после случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит.

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Видео: YouTube / Okko онлайн-кинотеатр