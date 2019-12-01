Гусева рассказала, почему избегала Безрукова после съемок в "Бригаде"

В культовом сериале нулевых актеры сыграли семейную пару.

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую зрители помнят больше всего по роли Ольги, жены Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему избегала своего экранного мужа Сергея Безрукова после съемок в культовом сериале нулевых. Об этом пишет "Рамблер".

Гусева заявила, что на экране они с Сергеем настолько убедительно изображали супругов, что у многих зрителей сложилось впечатление, что у актеров на съемках был роман. Более того, СМИ нагнетали, что на данной почве брак Безрукова с Ириной вот-вот рухнет, поскольку молодая и эффектная актриса Екатерина Гусева вскружила ему голову.

При этом актрисе, в отличие от Безрукова, который вошел в роль Саши Белого сразу, образ Ольги давался тяжело. Ей было сложно обнимать и целовать незнакомого человека. Гусева зажималась, и приходилось повторять раз за разом дубли. Все настолько было плохо, что режиссер Алексей Сидоров подумывал о замене актрисы. Однако, к радости поклонников, Екатерина собралась, и вся страна поверила в киношный роман актеров.

Гусева подчеркивает, что это был именно экранный роман, никак не перетекающий за его пределы. Сергей уже как два года был женат на актрисе Ирине Ливановой, а Гусева незадолго до съемок вышла замуж и вместе с супругом воспитывала сына.

После выхода "Бригады" Екатерине не раз поступали предложения сыграть пару с Безруковым в других проектах, однако она отказывалась. Сергей решение партнерши поддерживал. Кроме того, они оба хотели, чтобы их столь удачный тандем Ольги и Саши Белого "замылился" и стал штампом.

Спустя три года после съемок "Бригады", в 2005 году, Безруков и Гусева вновь встретились на съемочной площадке фильма "Есенин", сыграв влюбленных. Сергей исполнил роль буйного русского поэта, Екатерина – актрису Августу Миклашевскую, ту самую, которой Есенин посвятил "Любовь хулигана".

Ранее мы писали, что вышел трейлер военного фильма "Подольские курсанты" с Сергеем Безруковым.

Видео: YouTube / LW Films