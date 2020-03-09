Вышел трейлер военного фильма "Подольские курсанты" с Сергеем Безруковым

Премьера фильма запланирована на 4 мая 2020 года.

Кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер военно-исторического фильма "Подольские курсанты" от создателей фильмов "Брестская крепость", "Женский батальон".

Действие фильма разворачивается в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся преградой на его пути к Москве…

Главные роли в фильме сыграли Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артём Губин, Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов и другие. Премьера фильма запланирована на 4 мая 2020 года.

Ранее мы публиковали другой трейлер от Central Partnership, в котором зрителю показали сцены из ленты "Стрельцов" о легендарном футболисте "Торпедо" Эдуарде Стрельцове, чье карьеру сломало тюремное заключение. Главную роль в ленте сыграл Александр Петров ("Притяжение", "Гоголь", "Текст", "Лёд").

Видео: YouTube / Central Partnership