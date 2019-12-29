Вышел трейлер спортивной драмы "Стрельцов" с Александром Петровым

История расскажет о знаменитом футболисте "Торпедо".

Кинокомпания Central Partnership выпустила второй трейлер спортивной драмы "Стрельцов", где главную роль сыграл Александр Петров ("Притяжение", "Гоголь", "Текст", "Лёд"). Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

В центре сюжета фильма легендарный футболист "Торпедо" Эдуард Стрельцов, чье карьеру сломало тюремное заключение. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, форвард должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион.

В прокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / Central Partnership