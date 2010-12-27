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Умер актёр из "Малхолланд Драйв" Джеймс Карен
Вчера, 13:56
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Rybka123
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Умер актёр из "Малхолланд Драйв" Джеймс Карен

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Артист скончался в возрасте 94 лет.

В Америке на 95-м году жизни скончался киноактер Джеймс Карен. Артист умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи – жены, сына и внуков. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Джеймс Карен родился в 1923 в штате Пенсильвания, США. Свою карьеру он начал в качестве театрального актера, а позднее начал сниматься в кино. Среди наиболее значимых работ его работ числятся роли в "Полтергейсте", "Возвращение живых мертвецов", "Пришельцы с Марса", "В погоне за счастьем", "Малхолланд Драйв", "Возвращение Супермена" и "Уолл-Стрит"

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Фото: скриншот из фильма "Малхолланд Драйв"

Теги: актёр , джеймс карен , малхолланд драйв , смерть
Категории: Лента новостей Культура Кино

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