Вышел трейлер комедии "Охота на Санту" с Мэлом Гибсоном

В российских кинотеатрах картина появится 7 января 2021 года.

В четверг, 8 октября, в сети появился первый трейлер комедии "Охота на Санту". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Saban Films.

Режиссеры проекта близнецы Эшон и Йен Нелмс. А главную роль в чёрной комедии получил Мел Гибсон. Он играет Санту на пенсии, который стал алкоголиком. Его "бизнес" находится под ударом, и чтобы спасти его, приходится идти на сделку с американской армией. Проблем у Санты становится ещё больше, когда 12-летний вундеркинд нанимает профессионального киллера, чтобы отомстить старику за кусочек угля, полученный на Рождество.

Фильм выйдет 7 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй.

Видео:Saban Films/YT