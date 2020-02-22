В сети появился трейлер нового фильма с Хью Джекманом

Он получил название Bad Education и будет показан в новом сезоне канала HBO.

В сети появился первый трейлер фильма Bad Education ("Безупречный") с Хью Джекманом и Эллисон Дженни в главных ролях. В картине повествуется об истории харизматичного директора престижной школы, репутация которого однозначно подмочила информация о финансовых махинациях и личной жизни.

Дата премьеры назначена на 25 апреля. Фильм был продан каналу HBO.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, кто может сменить Хью Джекмана в роли Росомахи. Профильные СМИ и фанаты считают, что вместо Хью Джекмана им может стать актер Дейкр Монтгомери, знакомый зрителям по сериалу "Очень странные дела" и фильму "Могучие рейнджеры".

Видео: HBO / YouTube