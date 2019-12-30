Стало известно, кто может сменить Хью Джекмана в роли Росомахи

В блогах и профильных сайтах появляются первые кандидатуры на роль известного персонажа.

В числе новых кандидатов на "пост" Росомахи в фильмах о Людях Икс пополнение – профильные СМИ и фанаты считают, что вместо Хью Джекмана им может стать актер Дейкр Монтгомери, знакомый зрителям по сериалу "Очень странные дела" и фильму "Могучие рейнджеры".

Помимо этого, фанаты не исключают, что Хью Джекман может вернуться к своей роли. До этого основным претендентом на роль назывался Тарон Эджертон ("Кингсман", "Рокетмен").

Отметим, что на фоне новостей об объединении киностудий Disney и Fox появилась информацию будущем перезапуске серии фильмов о Людях Икс. Конкретной информации от студийных боссов пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что Хью Джекман вернулся к роли Росомахи. Правда, на 15 минут.

Видео: YouTube / CBS This Morning, GQ, Studio 10, Трейлеры к фильмам