Правда, на 15 минут.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что Хью Джекман вернулся к роли Росомахи. Актер перевоплотился в одного из самых запоминающихся своих героев на одном из своих концертов. Видеоролик опубликован в Twitter.

Как оказалось, Джекман вышел на сцену в футболке с изображением супергероя. Вместо стальных когтей Росомахи у него были барабанные палочки. После актер подарил теплые объятья одному из поклонников.

В комментариях к видео фанаты Джекмана выразили надежду, что он вернется к роли Росомахи. Напомним, что последним фильмом, где актер появился в этой роли стал фильм "Логан".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Король" с Тимоте Шаламе и Робертом Паттинсоном.

Видео:@Zadjali_OIIIIIO/Twitter