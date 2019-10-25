Фильм выйдет на стриминговом сервисе 1 ноября.

В пятницу, 25 октября, в сети появился трейлер фильма "Король" с Тимоте Шаламе и Робертом Паттинсоном. Видеоролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

В сюжете история английского правителя из династии Ланкастеров — Генриха V. Королевская особо не обременена государственными делами. Однако, после смерти отца Генрих начинает лично командовать войсками в сражениях с французами.

В фильме снялись Джоэл Эджертон, Лили-Роуз Депп, Бен Менделсон и другие. Режиссер — Дэвид Мишо.

Ранее мы сообщали о том, что Джейсон Момоа рассказал о второй части "Аквамена".

Видео:Netflix