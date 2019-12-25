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Новый фильм от "Митьков" представили в Петербурге
Сегодня, 17:58
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Новый фильм от "Митьков" представили в Петербурге

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Картина стала новым прочтением истории о Жеглове и Шарапове.

Новый фильм от "Митьков" представили в Петербурге. Показ картины под названием "Митьковская встреча эры милосердия" прошел накануне в киноцентре "Родина".

В съемках картины, которые начались в 2018-м году, приняли участие музыканты Олег Гаркуша, Вячеслав Бутусов, Женя Любич, актеры Александр Баширов, Татьяна Колганова, Наталья Фиссон и многие другие.  Фильм стал новым прочтением истории о Жеглове и Шарапове – художники творческого объединения "Митьки" представили, как знаменитые сыщики из "Места встречи изменить нельзя" начинают работать в послевоенном Ленинграде.

Ранее мы сообщали о том, что здание на улице Марата передали творческому объединению "Митьки". Осенью прошлого года "Митьки" сменили юридическое лицо из-за угрозы выселения. Художников попросили освободить здание до 30-го сентября.  В итоге "Митьки" подали официальное заявление в КИО. После рассмотрения заявки комитет разрешил вопрос с использованием помещения в пользу творческого объединения.

Фото: ВКонтакте / МИТЬКОВСКАЯ ВСТРЕЧА ЭРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Теги: кино, место встречи изменить нельзя, митьки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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