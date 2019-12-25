Соответствующий договор будет заключён в ближайшее время.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Здание на Марата передали творческому объединению "Митьки". Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений.

Напомним, что осенью прошлого года "Митьки" сменили юридическое лицо из-за угрозы выселения. Художников попросили освободить здание до 30-го сентября. В ситуацию вмешался градоначальник Петербурга Александр Беглов.

В итоге "Митьки" подали официальное заявление в КИО. После рассмотрения заявки я комитет разрешил вопрос с использованием помещения в пользу творческого объединения.

Ранее мы сообщали о том, что с Невского проспекта выселили крупный сувенирный магазин.

Фото:wikimapia.org/ 46yuri