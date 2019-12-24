С Невского проспекта выселили крупный сувенирный магазин

Помещение полгода использовалось незаконно.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) с поддержкой полицейских выселили из дома №62 по Невскому проспекту крупный сувенирный магазин. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ККИ.

Помещение в историческом здании Азовского коммерческого банка, здании-памятнике, сдавалось арендатором незаконно. Внутри располагались сувенирный отдел, магазин одежды и складское помещение ресторана. По договору оплата субаренды составляла порядка 900 тысяч рублей в месяц, на что не было правовых оснований. Договор между городом и арендатором дома, которым оказалось ООО "Петербургское агентство недвижимости", было расторгнуто прошлым летом из-за долга в 220 миллионов рублей.

Субарендатора ввели в заблуждение, позволяя платить за помещение, использовать которое было уже незаконно. Кроме того, внутри магазина провели множество перепланировок. Информация направлена правоохранителям.

Ранее в Петербурге снесли незаконные павильоны в четырех районах города.

Фото: пресс-служба ККИ