В Петербурге снесли незаконные павильоны в четырех районах города

Всего было освобождено порядка двух сотен квадратных метров земли Петербурга.

Стали известны результаты рейда сотрудников петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые посетили локации в четырех районах города. Выселили с занимаемых незаконно площадей магазины на улице Хошимина, у дома №32 на Садовой улице, на проспекте Большевиков, у дома №24 на улице Композиторов и на Варшавской улице.

Всего специалистами ККИ было освобождено около 200 квадратных метров земли города.

Представители комитета рассказали, что землепользователи привлечены к административной ответственности за самовольную установку элемента благоустройства.

Ранее мы сообщали о других рейдах ККИ. В ходе одного из них выяснилось, что автосервис незаконно занимал помещения на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Комитет по контролю за имуществом