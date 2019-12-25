В Петербурге снесли незаконные павильоны в четырех районах города

Стали известны результаты рейда сотрудников петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые посетили локации в четырех районах города. Выселили с занимаемых незаконно площадей магазины на улице Хошимина, у дома №32 на Садовой улице, на проспекте Большевиков, у дома №24 на улице Композиторов и на Варшавской улице.
Всего специалистами ККИ было освобождено около 200 квадратных метров земли города.
Представители комитета рассказали, что землепользователи привлечены к административной ответственности за самовольную установку элемента благоустройства.
Ранее мы сообщали о других рейдах ККИ. В ходе одного из них выяснилось, что автосервис незаконно занимал помещения на проспекте Юрия Гагарина.
Фото: Комитет по контролю за имуществом
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