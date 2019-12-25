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Автосервис незаконно занимал помещения на проспекте Юрия Гагарина
Сегодня, 19:25
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Автосервис незаконно занимал помещения на проспекте Юрия Гагарина

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Помещения могут отдать для использования театру "Алеко"

В Московском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом выселили незаконную автомастерскую. 

Организация расположилась в одноэтажном кирпичном строении по адресу проспект Юрия Гагарина, 42. Участок площадью 245 кв.метров был занят без разрешительных документов. Требования добровольно освободить площадь мастерская проигнорировала.

Петербургские власти думают о том, чтобы предоставить помещения Некоммерческому партнерству "Культурно-просветительский центр деятелей театра и кино "АЛЕКО". Их будут использовать под склад и мастерские. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге обратили внимание на состояние Меншикова бастиона Петропавловской крепости. 

Фото: пресс-служба ККИ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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