Автосервис незаконно занимал помещения на проспекте Юрия Гагарина

Помещения могут отдать для использования театру "Алеко"

В Московском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом выселили незаконную автомастерскую.

Организация расположилась в одноэтажном кирпичном строении по адресу проспект Юрия Гагарина, 42. Участок площадью 245 кв.метров был занят без разрешительных документов. Требования добровольно освободить площадь мастерская проигнорировала.

Петербургские власти думают о том, чтобы предоставить помещения Некоммерческому партнерству "Культурно-просветительский центр деятелей театра и кино "АЛЕКО". Их будут использовать под склад и мастерские.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге обратили внимание на состояние Меншикова бастиона Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба ККИ