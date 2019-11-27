В Петербурге обратили внимание на состояние Меншикова бастиона Петропавловской крепости

Своим мнением поделились археологи и представители Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Историческая постройка внутри Меншикова бастиона Петропавловской крепости находится в опасности. Такой вывод можно сделать из опубликованного отчета Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, представители которого обеспокоены состоянием объекта. Представители Государственного музея истории Санкт-Петербурга указали на то, что в опасности не только найденный объект культурного наследия, но и сам бастион в целом.

Директор ИИМК Владимир Лапшин напомнил, что крепость заложили в мае 1703 года, а три года спустя стартовала ее перестройка в камне. Новые бастионы повторяли по очертаниям деревоземляные, возведенные ранее.

Первая деревоземляная крепость Меньшикова бастиона на Заячьем острове уникальна – земляной бастион полностью сохранился внутри каменного. Владимир Лапшин отметил, что стены из камня схожи с "коронкой" в зубе. Они сохранились на высоте до семи метров, а в фрагментах валов были найдены реликвии из XVIII века – монеты, керамика изделия из металла и многое другое. Важным стало обнаружение остатков земляной крепости, что может позволить ученым изобразить по чертежам и моделям внешний вид самого первого Меншикова бастиона.

Замдиректора ИИМК Наталья Соловьева рассказала, что сотрудники института были на этом объекте с 2011 года, После того, как археологи нашли первые фрагменты деревоземляной крепости, то в 2017-м году КГИОП внёс их в список выявленных объектов культурного наследия.

После этого ученые расчищали конструкции ранней крепости. Так образовалась важная необходимость – необходимо было решать судьбу объекта наследия, а также принимать решение по реставрации каменных основ Меншикова бастиона. Археологи отмечают, что от этого зависит возможность и степень сохранения деревоземляного бастиона.

Общий проект пока так и не подготовлен, раскопки были приостановлены, а сам объект законсервирован. В прошлом году консервация была выполнена, но затем процесс "повис в воздухе", отмечают в институте РАН. Глобальное решение по дальнейшей судьбе бастиона пока не было принято.

ИИМК РАН готов продолжить исследования Меншикова бастиона в рамках общего проекта реставрации, отметила замдиректора института. При этом она напомнила, что археологи могут лишь рекомендовать меры по сохранению объектов археологического наследия.

В ГМИ выступили с отдельным заявлением по данной теме. Там рассказали, что музей остался один на один с этой проблемой. Перед журналистами выступили директор ГМИ Александр Колякин и начальник отдела капремонта и реставрации музея Ольга Куликова.

Из их заявления стало известно, что музей намеревался 9 лет назад провести на бастионе работы по гидроизоляции фундамента сооружения. Проблема была вызвала аварийным состоянием объекта, кирпичная кладка стен намокалась и разрушалась. Отмечается, что данная проблема существовала "всегда", но решалась заменой разрушенного кирпича на новый.

В музее основываются на проекте 80-х годов от института "Спецпроектреставрация", которые сделали вывод, что причиной разрушений является существующая грунтовая засыпка и недостаточная эффективность ливневых колодцев. Была еобходима полная выемка грунта и проведение гидроизоляции фундамента сооружения.

Перед работами была удалена бетонная стяжка, рекомендованная по решению проблемы в 60-х годах институтом "Ленпроектреставрация". Специалисты рассчитывали, что земляная засыпка и внутренние стены бастиона от попадания влаги так будут защищены.

Работы стартовали в 2010-2011 годах по проекту, согласованному с КГИОП. В ходе выемки грунта с фаса Меншикова бастиона были найденны частично сохранившиеся барбетные арки XVIII века. Работы на Меншиковом бастионе были продолжены только в 2016 году – потребовалось дополнительное время и финансирование на разработку проекта их укрепления.

Позже в ходе работ по выемке грунта был найден фрагмент первой деревоземляной крепости 1703 года. Работы снова были приостановлены для работы археологов.

В ГМИ оценили работы ИИМК РАН. Представители музея сообщили, что в ходе исследований были раскрыты фрагменты деревоземляного вала в правой и левой частях фаса Меншикова бастиона и фрагмент деревянного сруба. Археологические объекты местами тесно соприкасаются с кирпичными стенами бастиона – это мешает работам по гидроизоляции.

Археологи планировали обследовать деревоземляной вал и создать его 3D-модеь. Однако отмечается, что в августе 2019 года археологи, закончив исследования, ушли с объекта. Никаких окончательных решений не было принято, музею было порекомендовано "накрыть вал геотекстилем и обложить его мешками с песком для сохранности".

"В результате Меншиков бастион стоит раскопанный под временной кровлей. Работы по гидроизоляции так и не начаты, процесс разрушения кирпичных стен продолжается, деревоземляной вал пересыхает и тоже начинает разрушаться. Все это может закончиться утратой, как обнаруженного деревоземляного вала, так и разрушением самого Меншикова бастиона. Музей оставлен один на один с этой проблемой. Провести гидроизоляцию, не повредив деревоземляной вал, невозможно. Разобрать хотя бы часть вала, признанного вновь выявленным археологическим объектом, музей не имеет права. Здесь необходимо коллегиальное решение специалистов по охране памятников и археологов. А пока оно не принято памятник продолжает разрушаться", – подвели итог в ГМИ.

Фото: wikimedia.org