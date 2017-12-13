"Митьки" снимут продолжение фильма "Место встречи изменить нельзя"

Арт-группа решилась на первые за 20 лет съемки.

Петербургская арт-группа "Митьки" решила снять продолжение известного советского фильма "Место встречи изменить нельзя". Об этом 18 февраля сообщил на своей странице в Facebook лидер объединения Дмитрий Шагин.

За основу сюжета "Митки" взяли детективный роман "Эра милосердия" братьев Вайнеров. Рабочее название кинокартины звучит как "Митьковская встреча эры милосердия".

Мы решили снять продолжение этого прекрасного фильма. Рабочее название картины "Митьковская встреча эры милосердия". В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами Дмитрий Шагин

Лидер арт-группы также добавил, что сниматься в ленте будут только друзья. Среди низ будут актеры театра "Комик-Трест" Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский. Также примет участие Анвар Либабов из "Лицедеев" и известные музыканты Вячеслав Бутусов и Женя Любич.

Шагин выступит в качестве режиссера. Сам он отметил, что "Митьки" не снимали кино уже 20 лет. Сценарий к фильму написал Андрей Кузьмин.

Фото: Facebook / Дмитрий Шагин