Виктор Тихомиров рассказал, как стал художником

Он признался, что с детства любил рисовать.

В четверг, 13 мая, петербургскому художнику, писателю, сценаристу и кинорежиссёру Виктору Тихомирову исполнилось 70 лет. В 80-ых годах именно мастерская художника стала культурным местом притяжения для богемы Ленинграда. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" Виктор Тихомиров рассказал, как зарождалась его творческая деятельность.

Тихомиров вспоминает, как был восхищён работами "Мухинского училища", рядом с которым жил художник. Они вдохновляли его на поступление в училище. Однако Тихомиров решился поступать в художественное училище только после своего прихода из армии.

В 80-х годах он принимал участие в основании творческого объединения "Митьки", в котором также состоял художник Дмитрий Шагин.

Вокруг меня находилось творческое объединение "Митьки" и все мои приятели рок-музыканты. Я любил дружить с людьми, я их не боюсь, поэтому они всегда вокруг меня, приходят ко мне в гости. Виктор Тихомиров.

На данный момент Тихомиров снимает картину "Евгений Телегин и другие". Как отмечает сам кинорежиссёр, на съёмки картины не всегда хватает денежных средств. Именно по этой причине Тихомиров полностью и целиком не погружается в кинематографический мир. Также недавно художник выпустил книгу "Тысяча и одна любовь".

Одна любовь - это любовь к Богу. Виктор Тихомиров.

Виктор Тихомиров родился 13 мая 1951 года. В 1970 году был призван в пограничные войска, где нарисовал огромное количество батальных картин и открыток. После армии Тихомиров написал более 700 литературных писем. Однако любовь к рисованию всё-таки подтолкнула его поступить в ЛВХПУ им. Мухиной в 1977 году.

Также Тихомиров занимался журналистикой. Печатался в газете "Невское время", журналах "Медведь" и "Питер-бук". К тому же, как кинорежиссёр он дебютировал полнометражным фильмом "Трава и вода".

Ранее мы писали, что выставка работ Энди Уорхола откроется в Петербурге.

Фото: vtikhomirov.ru