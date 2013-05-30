Выставка работ Энди Уорхола откроется в Петербурге

Место действия – "Севкабель Порт".

На площадке пространства "Севкабель Порт" проведут выставку под названием "Энди Уорхол и русское искусство". Как рассказали Piter.tv организаторы, она продлится с 18 июня по 19 сентября 2021 года. Вход платный.

В рамках проекта планируется представить творчество одной из самых ярких личностей XX столетия и оценить влияние Энди Уорхола и поп-арта на работы российских художников Юрия Альберта, Павла Пепперштейна, Александра Косолапова, Комара & Меламида, Аристарха Чернышева, Владислава Мамышева-Монро и Олега Кулика и многих других.

Как рассказали организаторы, в рамках выставке зритель увидит более сотни произведений Уорхола, включая известные поп-портреты (Мэрилин Монро, Мао и Лиз Тейлор, банки с супом "Кэмпбелл"), отрывки фильмов и более редкие экспонаты.

Ранее мы сообщали о том, что в "Артмузе" 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли".

Фото: предоставлено организаторами выставки