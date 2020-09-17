Новый фильм Кончаловского выйдет в прокат 12 ноября

Картина "Дорогие товарищи!" получила специальный приз на Венецианском кинофестивале.

Новый фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского появится в российском прокате 12 ноября. Об этом заявили в пресс-службе дистрибьютора картины Disney Studios.

Напомним, "Дорогие товарищи!" получил специальный приз на Венецианском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, в городе начались митинги и стихийные беспорядки.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены в конце 1980-х гг., при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 – ранили.

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Видео: YouTube / Filmed