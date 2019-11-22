Джаред Лето набрал мышечную массу для "Трона 3"

Актеру предстоит сыграть персонажа по имени Арес, который отсутствовал в первых двух фильмах.

Американский актер Джаред Лето показал, как изменился ради съемок в фантастическом фильме "Трон 3". Отличную физическую форму он продемонстрировал на одном из своих последних снимков в Instagram.

"Начал тренировки для "Трона". Присоединитесь ко мне?" – написал под снимком Джаред.

Поклонники актера выразили свое восхищение и поддержали звезду.

В 2017 году стало известно о том, что Джаред Лето сыграет одну из ключевых ролей в третьей части фильма "Трон". Ему предстоит перевоплотиться в персонажа по имени Арес. Этот герой отсутствовал в предыдущих двух частях.

Режиссерское кресло займет Гарт Дэвис. Музыку к новой картине напишет французский дуэт музыкантов Daft Punk.

Первая часть фильма вышла в 1982 году. Сюжет повествует о 27-летнем программисте Сэме Флинне, который начинает расследовать загадочное исчезновение своего отца и попадает в виртуальную реальность, где сталкивается с программными вирусами. Этот фильм был одним из первых, в котором довольно широко использовалась компьютерная графика.

Ранее мы писали, что Юрий Быков в октябре начнет съемки нового фильма "Хозяин".

Фото: Instagram / jaredleto