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С июля новый автобусный маршрут соединит "Пискаревку" и левый берег Невского района
Сегодня, 17:32
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С июля новый автобусный маршрут соединит "Пискаревку" и левый берег Невского района

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Интервал движения в будние дни составит 11 минут.

Вместо коммерческого маршрута №264 с 15-го июля 2022-го года в Петербурге запустят автобус с аналогичным номером. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус будет курсировать между железнодорожной станцией "Пискаревка" и Большим Смоленским проспектом. В комитете отмечают, что маршрут будет удобен не только для поездок между Калининским, Красногвардейским и Невским районами, но и для того, чтобы добраться с правого берега Невы на левый.

Транспортные средства будут рассчитаны на 80 пассажиров. Автобус №264 будет работать с 05:30 до 23:30. Интервал движения составит 11-14 минут в будни и 17-20 в выходные.  

Ранее Piter.tv рассказал о новом кольцевом автобусном маршруте в Невском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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