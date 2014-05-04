Новый ЖК построят между КАДом и дамбой в Петербурге

Участок общей площадь 150 тысяч квадратных метров.

В Ломоносовском районе Петербурга между КАДом и дамбой готовится новый участок для застройки. Проект занимается УК "Фортис", пишет "Деловой Петербург".

Участок общей площадь 150 тысяч квадратных метров. Известно, что застройщик получил в КГА задание по внесению изменений в проект планировки будущей застройки. На участке построят жилые дома и инфраструктуру к ним.

Кроме этого, в начале октября участок приобрёл ЗПИФ "БРИГ". Представители компании заявили, что не комментируют сделки своих клиентов. Сумма сделки могла составить около 0,7 миллиарда рублей. По высотному регламенту здесь можно возвести здания до 12 этажей.

Напомним, что в Ленобласти на 19% подорожала сотка земли с начала года. По словам специалистов, объем сделок смещается в более дорогой сегмент из-за удорожания земли. Жители стали чаще совершать покупки в диапазоне 200-300 и 300-500 тысяч рублей. В результате средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале составил 2,6 млн рублей. Этот показатель по сравнению с начало года повысился на 33%.

Ранее Ginza вошла в гостиничный проект на Финском заливе в Зеленогорске. Совладелец ресторанного холдинга Ginza Project Дмитрий Сергеев стал единственным учредителем компании.

Фото: Piter.tv