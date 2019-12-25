В Ленобласти на 19% подорожала сотка земли с начала года

Средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале составил 2,6 млн рублей.

В Ленинградской области цена на сотку земли увеличилась на 19% с начала года. Средняя цена составляет 266,8 тысячи рублей за сотку, по данным Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость".

По словам специалистов, объем сделок смещается в более дорогой сегмент из-за удорожания земли. Жители стали чаще совершать покупки в диапазоне 200-300 и 300-500 тысяч рублей. В результате средний бюджет покупки участка без подряда в третьем квартале составил 2,6 млн рублей. Этот показатель по сравнению с начало года повысился на 33%.

Большая часть покупок участка до 500 тысяч рублей — 70% сделок, во Всеволожском районе, также землю приобретали во Выборгском, Ломоносовском и Приозерском районах. Самые дорогие сделки отметили в Выборгском районе — более 500 тысяч рублей и 54% сделок.

Напомним, что спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти. Так, за III квартал было продано 1,8 тыс. лотов: это ниже прошлогодних показателей на 43%. В общей сложности за последние 9 месяцев продано 6,5 тыс. объектов всех видов, то есть, показатель снизился на 28% в в сравнении с 2021-ым. Упал и объём предложения – сокращение составило 16 тыс. лотов, 92% из которых относятся к участкам без подрядов.

Ранее в ноябрьские праздники петербургские отели отличились рекордной загрузкой. Показатель на 12% превысил прогнозы аналитиков.

Фото: Piter.tv

