Ginza вошла в гостиничный проект на Финском заливе в Зеленогорске

Совладелец ресторанного холдинга Ginza Project Дмитрий Сергеев стал единственным учредителем компании.

ООО "Новые пространственные решения", концессионер по проекту создания гостиничного комплекса в Зеленогорске, сменило собственника. Об этом следует из данных "Контур.Фокус."

Совладелец ресторанного холдинга Ginza Project Дмитрий Сергеев стал единственным учредителем компании. Смольный и ООО "Новые пространственные решения" подписали концессионное соглашение по проекту создания гостинично-досугового комплекса стоимостью до 1 миллиарда рублей в 2021 году.

На Приморском шоссе компания получит восемь зданий, в том числе дом купца Елисеева и дачу Кинга. Сейчас здания-памятники находятся в неудовлетворительном состоянии. Срок действия концессионного соглашения составляет 49 лет, объем инвестиций – от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Ранее на месте "Дачи Кинга" появится туристический комплекс. Инвестору нужно вложить в превращение полузаброшенных зданий в масштабный гостинично-досуговый комплекс до миллиарда рублей.

Фото: пресс-слжуба Смольного