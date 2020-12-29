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Новые требования к вводу жилых домов вступили в силу в Петербурге
Сегодня, 16:56
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IRINA_CHALKINA

Новые требования к вводу жилых домов вступили в силу в Петербурге

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С нового года для получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов застройщик обязан представить акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета.

В Петербурге с 1 января вступили новые правила к вводу жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Северной столицы. 

С 1 января для получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов застройщик обязан представить акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета. Речь идет о документах, которые гарантируют застройщиком подачу электрической энергии в многоквартирных домах.

Изменения внесены в Градостроительный кодекс России.

Ранее мы сообщали о том, что жители Мурино выступают против молла Гудченко на бульваре Менделеева.

Фото: pixabay

Теги: ввод жилья, строительство, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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