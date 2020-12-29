Новые требования к вводу жилых домов вступили в силу в Петербурге

С нового года для получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов застройщик обязан представить акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета.

В Петербурге с 1 января вступили новые правила к вводу жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Северной столицы.

С 1 января для получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов застройщик обязан представить акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета. Речь идет о документах, которые гарантируют застройщиком подачу электрической энергии в многоквартирных домах.

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