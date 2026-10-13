Новый город-спутник в Низино: правительство Ленобласти и ГК "МАВИС" подписали договор на 23 миллиарда рублей

Общая площадь квартир составит до 185 тысяч квадратных метров.

Правительство Ленинградской области и группа компаний "МАВИС" заключили договор о комплексном развитии территории в деревне Низино Ломоносовского района. Документ закрепляет обязательства застройщика по реализации инвестиционного проекта стоимостью 23 миллиарда рублей, соглашение о котором было достигнуто ранее на ПМЭФ-2025.Об этом пишет "Петербургский дневник".

Проект предполагает не просто возведение жилья, но и создание полноценной социальной среды. Как отметил вице-губернатор Евгений Барановский, вместе с жилыми домами появятся школа, два детских сада, дороги и инженерная инфраструктура. На участке площадью более 49 гектаров планируется построить десять жилых домов высотой до восьми этажей. Общая площадь квартир составит до 185 тысяч квадратных метров. Социальная и транспортная инфраструктура проекта включает школу на 675 мест, два детских сада общей вместимостью не менее 400 мест, автомобильные дороги и инженерные сети, спортивную и торговую инфраструктуру, общественные пространства и велодорожки.

До конца 2027 года компания должна подготовить проект планировки территории, который определит окончательное размещение объектов и очередность строительства. Договор комплексного развития территории заключён на 11 лет – до сентября 2037 года.

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Фото: MAX / Стройб|ЛО|к