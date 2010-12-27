Эксперт: новые санкции США могут сильно отразиться на России

Первый пакет санкций по делу Скрипалей вступает в силу 27 августа.

Новые санкции США против России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу в понедельник, 27 августа, после публикации их в Федеральном регистре. Первый пакет ограничений запретит поставки в Россию товаров двойного назначения. Второй, более жесткий, который планируют утвердить в ноябре этого года, затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров, а также понизит уровень дипломатических отношений между странами. Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов рассказал Piter.TV, насколько болезненны будут для России новые ограничения.

Я не отношусь к числу тех экспертов, которые считают, что санкции только способствуют усилению нашей экономической, политической или военной мощи. К санкциям всегда необходимо относиться всерьез, даже к самым ничтожным. Потому что это серьезный вызов системе национальной безопасности страны. К ним надо готовиться и искать какие-то ответные шаги. С учетом экономической системы мира, необходимо понимать, что последствия для России будут довольно ощутимые. Например, новые американские санкции могут привести к оттоку капитала и инвестиций из экономики России, что для нас очень нежелательно. Ниязи Ниязов

По словам Ниязи Сабировича, просто так урегулировать вопрос с Америкой не получится. Россия должна развернуть серьезную дипломатическую работу, которая будет направлена на продолжение диалога с американской стороной. При этом США это, возможно, и не надо. Так как Америка никак не пострадает после ввода санкций.

Уровень и масштабы американской экономики и наши контрсанкции в этом случае - это несравнимые вещи. Соответственно на американской экономике все это особо не отразится. Потому что объем торговли США с РФ не столь огромный. Зависимость от российского экспорта у американцев практически отсутствует. Они не покупают у нас никаких высоких технологий, они даже сырье особо у нас не покупают. И по этой причине американская экономика от введения санкций не пострадает. Ниязи Ниязов

Ранее аналитики рассказали, как изменится спрос на госдолг России после ввода новых санкций.

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