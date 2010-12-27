"Новые санкции": аналитики рассказали как изменится спрос на госдолг России

Инвесторы из зарубежья могут покинуть из 8-10% госдолга РФ в случае введения новых санкций США

Эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) провели исследования возможного эффекта от введения новых антироссийских санкций Госдепа США. По их мнению, это может коснуться госдолга РФ - в случае данного шага со стороны Штатов, инвесторы из зарубежья могут отказаться от 8-10% ценных госбумаг России. В частности речь идет о поведении американских инвесторов. Такая тенденция также может вызвать удорожание госдолга на 0,5-0,8%.

Финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказывает ФБА "Экономика Сегодня", что меж двух возможных вариантов новых санкций со стороны США один из них не представляет особой опасности (который скорее всего будет принят 22 августа), однако большую угрозу представляет другой - законопроект сенаторов. Тем не менее, этот документ был уже дважды отклонен Минфином США, что может произойти и в очередной раз.

Однако выход есть - заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов сообщает, что есть условия, при которых Россия сможет избежать новых санкций. Однако при несправедливости требований США к России, новый "черный список" неизбежен. Появление запрета на приобретение госдолга может стать серьезной проблемой для России так как он повлияет на новые выпуски внешнего долга РФ.