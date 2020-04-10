Детям приходится есть по очереди с соседями по парте.

Новые правила школьного питания в Китае показали на видео. Об этом сообщили в издании "Главные новости кампуса". Видео журналисты залили на платформе Weibo. Эксперты напомнили, что у учебных заведения КНР введены новые требования к организации питания из-за недавней эпидемии коронавирусной инфекции.





На кадрах засняты ученики средней школы. Детям приходится есть по очереди с соседями по парте. Медики уверены, что при таком питании уменьшается риск заражения COVID-19. Также в школах следят за соблюдение дистанции между учениками и педагогами.

Напомним, что в китайском городе Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян введен карантин. Данная мера принята властями из-за россиянина, который привез в страну инфекцию. Жителей города заставляют оставаться в домах. Один член семьи имеет право выходить раз в три дня за необходимыми покупками.

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Видео: weibointl.api.weibo.cn