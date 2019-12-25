Для гостей города разработано пять новых экскурсий.

Новые маршруты для туристов появились в подмосковном Зарайске. Об этом сообщило издание mosreg.ru со ссылкой на комитет по туризму Московской области. Журналисты рассказали, что власти региона разработали пять новых маршрутов для путешественников в рамках проекта "Зарайск – каждому". Программа объединяет в себе усилия творческих представителей: фотографов, урбанистов, художников, историков. Она подготовили для граждан экскурсии.

Сейчас гости города могут больше узнать о Зарайске, пройдясь по маршрутам "Изюм купечества", "Золото Зарайска", "Семь чудес", "Со вкусом". Предусмотрен также маршрут для детей - "Познавай". Ознакомиться с программами можно на официальном сайте.

Напомним, что Зарайск находится в Подмосковье. Он известен древним Кремлем. Среди его достопримечательностей значатся водонапорная башня, фермерские хозяйства, уникальные храмы и музей. Рядом в города расположена усадьба "Даровое". В ней детство проводил писатель Федор Достоевский.

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Фото: mosreg.ru