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Момент ранения из пистолета помощницы российского депутата попал на видео

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Женщина отправлена в больницу.

Момент ранения из пистолета помощницы российского депутата попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 112. Известно, что преступление было совершено в Московской области на территории города Видное. Неизвестный злоумышленник ранил в бедро местную жительницу. В правоохранительных органах уточнили, что пострадавшая госпитализирована, а нападавший разыскивается.

На размещенных в соцсетях кадрах видно, что к женщине подбегает мужчина. Он произвел выстрел, после чего скрылся. Пострадавшей стала помощник депутата Евгения Егорова. Женщина ранее оскорбила мэра города Подольска. Тот подал на нее в суд, обвинив в назначении лишних премий.

В Подмосковье местные жители пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы.

Видео: Telegram/112

Теги: видное, подмосковье, помощник депутата, стрельба
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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