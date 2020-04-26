В Подмосковье местные жители пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Инцидент произошел в жилом комплексе "Бутово парк 2"

В Подмосковье разгорелся скандал из-за нелегальных вечеринок, которые проводились в подмосковном Ленинском городском округе. Накануне вечером 25 апреля, на территории ЖК "Бутово парк 2" местные жители устроили шумную вечеринку прямо под окнами жилых домов, после чего была вызвана полиция.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД, организатор вечеринки был установлен – после это выяснилось, что соседи намеревались устроить только "балконную" вечеринку, однако пара десятков местных жителей решила выйти на улицу. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Видео: Видное News / ВКонтакте, YouTube / Василий Леванов