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Новые цифровые лаборатории откроют в вузах Петербурга
Сегодня, 9:15
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Новые цифровые лаборатории откроют в вузах Петербурга

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Финансирование проекта в общей сложности составит 50 млн рублей.

В 2024 году на базе ИТМО, Политехнического университета и ДГТУ начнут работу пять цифровых лабораторий Blue Sky Research. Их руководителями станут молодые учёные, победившие на первом конкурсе высокорискованных проектов "Blue Sky Research - искусственный интеллект в науке" в 2022 году.

Финансирование проекта в общей сложности составит 50 млн рублей. При работе в них будут использовать передовые технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности.

Ожидается, что новые методы ускорят проверку гипотез, проведение экспериментов и поисковые исследования на переднем крае науки. Помимо этого, такой формат позволит пересмотреть проблемы и тенденции современной науки и привлечь новое поколение учёных.

Ранее мы сообщили о том, что субсидии и гранты для петербургских учёных планируют удвоить.

Фото: Pxhere

Теги: наука, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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