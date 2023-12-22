Субсидии и гранты для петербургских учёных планируют удвоить

Уже в 2022 году было создано 25 новых премий для авторов исследований, посвящённых обороне и блокаде Ленинграда.

В Смольном решили значительно увеличить размеры премий, грантов и стипендий для работников науки. Постановление о соответствующих изменениях было принято после рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с городским правительством.

Градоначальник отметил, что наука и образование играют важную роль в Северной столице, занимая значительную часть экономически активного населения. В городе проводятся различные конкурсы, присуждаются премии и стипендии.

Премии петербургского правительства присуждаются за выдающиеся достижения в области науки и техники. Уже в 2022 году было создано 25 новых премий для авторов исследований, посвящённых обороне и блокаде Ленинграда. Эти премии будут вручаться студентам, аспирантам, молодым ученым и кандидатам наук за их вклад в изучение этой важной главы истории.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские студенты разработали бесконтактную зарядку для БПЛА.

Фото: ВКонтакте / Комитет по науке и вышей школе