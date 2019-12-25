"Наводчик-2" замечен мониторинговой миссией ОБСЕ.

Новейший российский пункт управления беспилотниками впервые заметили на Донбассе. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Военный обозреватель". По данным СМИ, речь идет о наземной станции управления "Наводчик-2", произведенном в РФ.

Об обнаружении объекта первыми рассказали специалисты мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине. Дрон миссии зафиксировал "Наводчик-2", расположенный в 12 км от линии фронта. Центр находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эксперты уточнили, что "Наводчик-2" используется для выполнения разведывательных функций. С его помощью военные могут управлять полетом БПЛА, получать и обрабатывать данные, поступающие с дрона. В общей сложности комплекс имеет четыре типа БПЛА "Гранат".

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Фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"