Эксперты рассказали о характеристиках новых китайских танков.

Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Лямин. По словам специалиста, КНР перевооружается по случаю 70-летия образования государства. Эту дату Китай отмечал в 2019 году. Во время торжественного парада публике были представлены модернизированные боевые машины.

Юрий Лямин подчеркнул, что ранее китайские разработчики создавали технику, основываясь на западных проектах. В работе над типом 15 специалисты чувствуют оригинальные идеи. Боевая масса танка Типа 15 при его максимальной защите достигает 36 тонн. Столько же весят устаревшие танки Тип 59.

В качестве основного вооружения танк будет использовать пушку в 105-мм с автоматической системой заряжания и высокой скорострельностью. на башне танка установят 12,7-мм зенитный W-85. Мощность двигателя составит 1000 л.с. Техника сможет перемещаться по дороге со скоростью в 70 км в час. Внутри Типа 15 будет находиться экипаж из трех человек.

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