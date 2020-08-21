Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 поступит в войска до конца года

Сергей Шойгу рассказал о поступлении в войска "Тосочки".

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" поступит в войска до конца года. Об этом во время коллегии военного ведомства заявил министр Сергей Шойгу.

До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью Сергей Шойгу, министр обороны России

Эксперт рассказал, что с участием ТОС-2 военные отработают практическую стрельбу в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020". Внедрение новой системы позволит Минобороны усилить боевые способности группировок войск на стратегических направлениях.

Системами "Тосочка" будут оснащаться войска радиационной, химической и биологической защиты. К концу 2025 года доля современных вооружений в данных войсках достигнет 85%.

Минобороны закажет шесть корветов на Амурском судостроительном заводе.

Видео: YouTube / Alex Tubov