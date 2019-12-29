Журналисты сфотографировали отвалившееся покрытие.

Новейшая подлодка ВМС США облезла после первого похода. Об этом сообщили журналисты из Forbes. На заснятых кадрах видно, что подводная лодка потеряла часть стелс-покрытия. Субмарина только вернулась из морского похода, в котором проплыла 63 км. Точный маршрут засекречен. Однако экипаж точно посещал Норвегии и Шотландии.

Речь идет об атомной субмарине "Колорадо" класса Virginia. Она стала пятой из усовершенствованных АПЛ модели Block-III. На вооружение в армию ее приняли в 2018 году, поэтому Колорадо считается новой.

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Фото и видео: Twitter/H I Sutton, forbes.com