Россия размещает все больше вооружений в регионе Крыма.

Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота. За шесть лет РФ перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота у Крыма. Об этом заявил адмирал Игорь Воронченко в интервью журналистам из УНИАНа.

По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью остается нестабильной, и тенденции к улучшению нет прокомментировал специалист

В 2014 году у полуострова находились 29 кораблей ВМФ РФ. Сейчас на территории дислоцированы 42 военных корабля, включая 12 носителей ракетного оружия. Также количество подлодок увеличилось с двух до семи.

Ранее контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля.

