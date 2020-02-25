В Крыму начнут создавать УДК.

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ. Заказчиком выступит Минобороны, которое запросит два российских универсальных десантных корабля. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальные источники данные еще не подтвердили.

Объекты будут создаваться на заводе "Залив" в Крыму. Главное командование ВМФ уже подготовило техническое задание и проект. Корабли будут иметь водоизмещение в 25 тысяч тонн и длину в 220 метров. Каждый УДК будет способен перевозить 20 тяжелых вертолетов, а также до 900 морпехов. На кораблях также будет присутствовать доковая камера для катеров.

Сумма предполагаемой сделки не раскрывается.

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