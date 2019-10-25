Местная разведка извинилась перед норвежцем.

Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России. Иностранец отметил, что руководство национальной разведки позже извинилось перед ним. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мужчину задержали за шпионаж в пользу Норвегии в декабре 2017 года. Сотрудники ФСБ РФ нашли при нем секретные документы, имеющие отношение в ВМФ. Ранее Берг работал приграничным комиссаром на российско-норвежской границе. В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

Иностранец подал прошение о помиловании, после чего его передали властям Норвегии по обмену.

Ранее Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга "в любой момент".

Видео: YouTube/BBC News, Dagbladet