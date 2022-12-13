Новую схему линий метрополитена разместят для петербуржцев 4 марта

Помимо станций подземки, будет обозначена линия наземных электропоездов РЖД.

С субботы, 4 марта, в петербургском метро разместят новую схему движения. Помимо стандартных веток, на ней обозначат линию наземных электропоездов РЖД с указателями. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в транспортном блоке администрации города.

На схеме будет обозначен маршрут пригородного поезда Витебского вокзала до Павловска. В конце 2022 года по этому маршруту было запущено тактовое движение, при котором электрички отходят каждые 15 минут и ещё больше сокращают интервал движения утром в часы пик.

Как подчеркнул собеседник издания, изменения в схему метро были внесены как раз для того, чтобы продемонстрировать оптимальный маршрут петербуржцам, которым необходимо добраться в удалённые южные районы. Аналогичное тактовое движение со временем может быть введено на поездах, связанных со станцией "Балтийская".

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Фото: Piter.TV