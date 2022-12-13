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Петербуржцы возмутились перекрытием подземного перехода на "Новочеркасской" в часы пик

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В целях разграничения встречных пассажиропотоков вход в вестибюль станции из подуличного перехода было решено осуществлять только при движении по переходу по часовой стрелке.

Петербуржцы оказались недовольны изменением схемы прохода пассажиров в подземном переходе станции "Новочеркасская" в часы пик. Они перепрыгивают и перелезают через ограничители.

Всё дело в том, что в преддверии закрытия станции метро "Ладожская" на капремонт на станции "Новочеркасская" в целях разграничения встречных пассажиропотоков вход в вестибюль станции из подземного перехода было решено осуществлять только при движении по переходу по часовой стрелке. Такое ограничение действует с 28 февраля по рабочим дням недели в часы "пик" с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 18:30. 

Такое решение пришлось по вкусу не всем, многие пассажиры возмущаются, а затем перепрыгивают и перелезают через заграждения.

Видео: Telegram/ Мегаполис

Теги: метро, новочеркасская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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