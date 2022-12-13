Петербуржцы возмутились перекрытием подземного перехода на "Новочеркасской" в часы пик

В целях разграничения встречных пассажиропотоков вход в вестибюль станции из подуличного перехода было решено осуществлять только при движении по переходу по часовой стрелке.

Петербуржцы оказались недовольны изменением схемы прохода пассажиров в подземном переходе станции "Новочеркасская" в часы пик. Они перепрыгивают и перелезают через ограничители.

Всё дело в том, что в преддверии закрытия станции метро "Ладожская" на капремонт на станции "Новочеркасская" в целях разграничения встречных пассажиропотоков вход в вестибюль станции из подземного перехода было решено осуществлять только при движении по переходу по часовой стрелке. Такое ограничение действует с 28 февраля по рабочим дням недели в часы "пик" с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 18:30.

Такое решение пришлось по вкусу не всем, многие пассажиры возмущаются, а затем перепрыгивают и перелезают через заграждения.

Видео: Telegram/ Мегаполис