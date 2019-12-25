Новая сеть появится на месте закрытых магазинов "Интерторга"

Ее откроет бизнесвумен Инна Ким.

В Петербурге на месте пустующих магазинов "Интерторга" появится новая торговая сеть. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру". Владелицей станет экс-супруга управляющего "Интерторгом" Инна Ким. Предпринимательница планирует открыть около 20 заведений. Она не назвала точные адреса.

Известно, что первый магазин начнет работу уже в марте этого года. Там будут продаваться эко-продукты, фермерские продукты, био-товары. В запуске предприятия участвуют несколько бывших представителей "Интерторга".

Напомним, что с конца января 2020 года движимое и недвижимое имущество компании "Интерторг" арестовано по решению Арбитражного суда.

Ранее Piter.tv писал о том, что владелец магазинов SPAR может стать фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv

