Арбитражный суд арестовал имущество торгового дома "Интерторг"

Таким образом суд принял обеспечительные меры по ходатайству истца.

Петербургский Арбитражный суд наложил арест на имущество торгового дома "Интерторг", владеющего ныне закрытыми супермаркетами "Семья", "Идея" и Spar. Информация об этом появилась 24 января на портале "Электронное правосудие".

Решение последовало после исков одного из крупнейших российских банков общей суммой более чем на 8 миллиардов рублей. Истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер. Деньги в банках и на счетах "Интерторга" в пределах 578 миллионов рублей также арестовали.

Ранее на Piter.TV: "Семья" и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов.

Фото: Piter.TV