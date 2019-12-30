Арбитражный суд арестовал имущество торгового дома "Интерторг"

Петербургский Арбитражный суд наложил арест на имущество торгового дома "Интерторг", владеющего ныне закрытыми супермаркетами "Семья", "Идея" и Spar. Информация об этом появилась 24 января на портале "Электронное правосудие".
Решение последовало после исков одного из крупнейших российских банков общей суммой более чем на 8 миллиардов рублей. Истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер. Деньги в банках и на счетах "Интерторга" в пределах 578 миллионов рублей также арестовали.
Ранее на Piter.TV: "Семья" и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов.
Фото: Piter.TV
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