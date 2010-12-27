Loketski украсил пустырь на Парнасе гипсовым черепом

Взамен гипсовой голове Цезаря на севере Петербурга появился гипсовый череп.

Новая работа Loketski появилась около жилых домов на Парнасе. Ее фотографиями поделился художник на свой странице в Instagram.

Сутки назад,24-го июня, на этом же месте на улице Василия Гаврилова появилась инсталляция "Красоту спасет Рим". На ней Цезарь из гипса оплакивает условия жизнь жителей Парнаса.

Однако днем от работы не осталось и следа. "Вчера между первым и четвертым часом полудни Цезарь был коварно "убит" неизвестными", - написал Loketski в социальной сети.

Утром 25-го июня на его месте появилась новая композиция "Красоту спасет R.I.P." В этот раз на бетонном постаменте расположился гипсовой череп. Этот тот же Цезарь, но уже в ином виде после того, что с ним сделали. Художник отмечает, что "даже в таком виде он готов спасать красоту здешних мест".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КГИОП ежегодно будет реставрировать по 30 домов-памятников.

Фото: Instagram Loketski