КГИОП будет реставрировать по 30 домов-памятников ежегодно

Чиновники начнут реализовывать программу с 2021 года.

КГИОП займется ежегодным ремонтом 25-30 исторических памятников, которые одновременно являются многоквартирными домами. Фонд капитального ремонта запустил программу, направленную на восстановление подобных объектов. Проект начнет функционировать с 2021, а завершится в 2029 году. Уже в 2020-ом чиновники начнут разрабатывать соответствующую документацию.

Напомним, что в апреле этого года Смольный включил в программу 255 фасадов жилых зданий. Они отличаются сложной структурой для реставрации, а также высокой исторической ценностью для города. Заказчиком выполнения работ выступает "Фонд - региональный оператор капитального имущества в многоквартирных домах", но контроль за выполнением ляжет на сотрудников КГИОП.

На данный момент в Северной столице находится около 15 процентов всех российских объектов культурного наследия, которые также являются многоквартирными жилыми зданиями. По данным Министерства строительства, этот показатель составляет 1868 из 13 тысяч домов.

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Фото: Piter.tv