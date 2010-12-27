На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря

Неизвестные унесли социальный арт-объект с пустыря.

Петербуржцы заявили, что с территории пустыря на Парнасе пропал бюст Цезаря. Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами. По задумке автора его работа должна была привлечь администрацию района к проблеме благоустройства.

Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района, — просто слезы! комментирует свой арт-объект художник

Объект установили на улице Валерия Гаврилина 23 июня. Демонтировали бюст уже к вечеру понедельника. Кто именно это сделал - неизвестно. На пустыре остался только постамент.

Ранее Piter.tv писал о том, что Kinodanz отказалась от претензий к BadComedian.

Фото: Instagram/Loketski